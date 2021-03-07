台灣行政院公布了台灣去年經濟數據，2020年台灣全年經濟成長率3.11%，第4季GDP成長率達5.09%。

台灣經濟成長原因，主要是疫情管控得宜，加上台灣經濟命脈半導體科技產品的出口持續暢旺，晶片（又稱芯片）代工佔全球主導地位，間接帶動相關產業及經濟正面成長。

相關統計數據仍指出台灣的民間消費仍因為在疫情打擊下，處於負成長。但預估2021年下半年民間消費預計能開始恢復正成長。

世界晶片荒凸顯出台灣科技業的重要性，現在台積電產線除了日以繼夜趕工，台積電更加速海內外擴廠，在台灣北中南各地也正在趕蓋新的科技廠中，而且更以破天荒價碼「做6領7」的薪水來搶地盤工程人員，全力趕各項進度，仍無法滿足世界各地與許多行業對其所代工晶片需求，這些產品包含美國F-35戰鬥機、任天堂和索尼的遊戲主機、谷歌的資料中心、蘋果的iPhone，其他電信設備，還有汽車。

台灣去年GDP（國內生產總值）成長2.98%，優於中國的2.3%，是30年來首度增速超越中國，主因就是因全球對半導體製品（晶片）需求非常強勁，而台灣疫情控制得宜使得高科技工廠繼續產能滿載運轉。而台積電至美國鳳凰城設廠，中美貿易戰是原因之一，在雙方日益脫鉤情況下，台積電將新廠設在許多最大客戶所在的美國，具有良好的商業意義。根據台灣官方統計部門的數據，全年經濟成長動能主要還是在進出口貿易。2020年台灣進出口對台灣的整體經濟貢獻最多。

2021年一月底，德國經濟部長罕見去函台灣官方，與台灣經濟部討論，是否能洽台灣半導體大廠台積電（TSMC）提供德國汽車晶片，以援助德國受疫情打擊甚深的汽車製造業，引起環球各界熱烈討論。

台灣官方預測今年（2021年）經濟成長率將達3.83%，是台灣2015年以來新高，相關分析認為，原因在於全球佔領先地位的台灣半導體產業，在全球供應鏈重組以及疫情衝擊的大環境下，有望穩定帶領台灣經濟正向成長。

其中移居台灣的香港人也是經濟成長的受惠者之一，筆者有不少香港朋友也是在台灣的科技公司、金融界及飲食業上班、投資及創業，因此港人在台灣政府管控疫情的良好表現而促成經濟成長而獲益良多，港人未來如果有來台投資或創業，也將不局限只可在北部發展，港人也能在台灣的北、中、南部各區域尋找適合自己在工作上條件具有優勢的地區來做事業的發展。

在今年台灣經濟正向成長、股市表現良好及政府有效控制新冠病毒的疫情下（台灣防疫有著「超水準」表現，台灣民眾正常到宛如「平行時空」）在台灣生活的人民正享受到安定美好的家居生活。讀者們如果對投資創業或選擇家居相關有任何問題，歡迎讀者可以加入我的FB，彼此可以多作交流，共創美好幸福的台灣優質生活。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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