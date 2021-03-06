【本報訊】新盤大戰爆發，西南九龍長沙灣「百億地王」維港滙日前以平均呎價2.46萬元登場，雖然貴絕西九龍新盤首批開價，但對比鄰近二手屋苑，價錢貼市。項目開放示範單位的首個周六，引來大批睇樓客參觀，昨午逾百人排隊睇樓，場面墟冚；兩日收約650票，超額認購逾5倍。

會德豐地產、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）等五家發展商聯手發展的西九龍維港滙上周四開價，首批108伙實用面積277至835方呎，包括12伙開放式、39伙一房戶、49伙兩房戶，以及8伙三房單位；入場費641.6萬元，折實平均呎價24,628元。翌日起收票，市傳兩日累收約650票，超額認購逾5倍。

Sea to Sky兩房戶沽清

項目開放示範單位的首個周六，設於奧海城二期的示範單位人頭湧湧。下午二時，有過百人在示範單位門外排隊，等候入場睇樓，以四人一組分隔，睇樓客年齡層甚廣，有不少一家大細一齊出動，亦有年輕情侶到場。

此外，亦有大量地產代理在商場及港鐵站出入口撈客，不時出現爭客的場景。

發展商指，入票人士當中有五成來自九龍，另三成港島客；部份是專業人士，打算購入項目方便往返中環等地。投資者亦出動，有三成人打算買開放式或一房收租。維港滙料短期加推，有不少加價空間，另外項目四房單位短期內會推出招標。

至於長實（1113）及港鐵（066）的將軍澳日出康城Sea to Sky昨發售159伙，累售117伙，佔發售單位73%。項目最後103伙兩房戶沽清；該103伙來自最後一張價單，全數為海景戶，分佈1、2座C室。折實價796.3至955.9萬元，呎價16,555至19,832元，折實平均呎價18,225元。

高爾夫．御苑獲連掃4伙

近日多個新盤出現豪客掃貨現象，新界北粉嶺高爾夫．御苑，獲一名神秘豪客在五日內掃4伙大單位，涉資逾6,200萬元。恒地（012）營業（二）部總經理韓家輝表示，高爾夫．御苑以現樓發售，五天內連沽4伙三房分層單位，實用面積961至1,048方呎，套現超過6,200萬元。據悉，4宗買賣來自同一名港島區買家，自周二購入1伙三房單位後，昨天再連購3伙。發展商補充，高爾夫．御苑全盤累售358伙，共套現逾40億元，對銷情感滿意。

另外，嘉華國際（173）大埔白石角現樓新盤嘉熙，昨連沽7伙，單位實用面積介乎463至576方呎，成交價803.7萬元至977.6萬元，呎價1.69萬至1.89萬元，合共套現6,391.6萬元。