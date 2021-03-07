豪宅市場再有內地客蝕讓沽貨。市場消息指，中半山堅尼地道君珀高層B室，實用面積1,452方呎，三房間隔，剛以7,100萬元連車位易手，呎價48,898元。據知，業主早於2018年已放盤，最初叫價7,500萬元，之後曾反價至7,900萬元。

土地註冊處資料顯示，原業主于明芳，與中國最大鞋業集團、百麗集團其中一位創辦人同名，料為同一人。單位於2012年以約7,346萬元向長實（1113）一手購入單位，持貨9年賬面蝕讓約246萬元離場。

君珀座落傳統豪宅區，當年開售吸引不少中港名人捧場，包括霍英東家族成員斥逾1.2億元購入低層全層兩伙。內地導演馮小剛妻子、女演員徐帆或相關人士，則持有地下連花園特色戶收租。百老匯家族成員先後斥資1.54億元購入兩伙。

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