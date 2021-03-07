受惠屯赤隧道通車，帶動屯門二手樓價向上，其中南浪海灣呎價逼近1.5萬元，創屋苑入伙約21年新高。

美聯物業梁浩文表示，南浪海灣6座高層D室，屬頂層連天台單位，實用面積522方呎，兩房間隔，業主換樓放盤，原本叫價780萬元，最後以773.8萬元成交，呎價14,824元。單位於2018年3月以670萬元購入，持貨滿3年額外印花稅（SSD）鬆綁即沽貨，賬面獲利103.8萬元，升值15%。

天賦海灣明賺實蝕9年僅升值1%

大埔白石角屬近年住宅供應重鎮，樓價跑輸大市，二手頻錄蝕讓個案。

利嘉閣地產葉鎮江表示，大埔白石角最新錄得一宗明賺實蝕個案，為天賦海灣20座中層E室，單位實用面積653方呎，一房連儲物室間隔，望開揚內園池景。單位由去年12月底開始放盤，原叫價850萬元，議價後以812萬元沽出，呎價12,435。原業主於2011年11月以約802.3萬元購入上述單位，持貨逾9年，現轉手賬面獲利不足10萬元，物業升值僅1%，若扣除釐印費及地產代理佣金等使費，料明賺實蝕。

反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，最新報177.17點，與2011年11月約98點比較，近10年升幅達80%，反映白石角樓價明顯跑輸大市。

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