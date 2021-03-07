去年疲情全球肆虐，手遊被視為受惠股，本月陸續派成績表，究竟是否一如預期，業績爆到七彩？作為業績分析，多年來IGG（799）可說是一個很好的範例，值得一講再講。

齋睇大數，IGG去年純利2.7億美元（約20.9億港元），按年大增64%，似乎非常省鏡，但賺多咁多錢，為何收入只增長5%，毛利僅增6%？細睇落去，原來盈利靚成咁，主要功臣是投資了心動公司（2400），已變現及賬面賺了超過1億美元。投資收益非常視乎市況，海鮮價難以預測，睇一間公司得唔得，關鍵仍然是本業增長狀況，結果實際增長只是4%（1.46億美元）。

何解受惠疫情亦只得4%增長？原因仍是老問題──靠着五年前面世的《王國紀元》單天保至尊，去年收入佔比進一步升至85.7%；比《王國》歷史更悠久的《城堡爭霸》，收入佔比降至6.5%，餘下遊戲只佔7.8%。

這代表甚麼？過去五年IGG再無研發出一隻爆款了，即使收入靠不斷催谷《王國》來維持，但新增長動力始終欠奉，不禁令投資者質疑：《王國》老本還要吃多久？再長青的遊戲也有退化的一日，屆時買了IGG怎麼辦？

收入來源過份單一，最影響的就是IGG的估值。過去幾年靠豪派息撐住，市盈率（PE）一直在10倍上下浮動，以主營業務盈利計，即使上日急挫11%，歷史PE仍達11.8倍，隨市況回落至10倍PE，可說是最保守的假設，股價將見9.5元，持貨者宜及早決定去留。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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