全國人大會議開幕，務求落實「愛國者治港」，香港官員相繼「示忠」。財政司司長陳茂波於網誌表示，這是繼國安法後，再一次為香港「一國兩制」的平穩運作完善法律框架和相關機制，以釐清底線和規範，堵塞現時制度上的漏洞。他強調，「一國」被危害，「兩制」的運行、香港的任何發展以至國際金融中心地位都無從談起。

他又批評，美國及一些西方國家採取不友善、甚至是敵視的態度，試圖干擾以至遏制國家的發展，過去幾年香港被利用作牽制國家發展甚至顛覆國家政權的地方。在這個背景下，維護國家安全立法和全面貫徹落實愛國者治港原「可說是一脈相承、理所當然」。

他以最近美國傳統基金會將香港在《經濟自由度指數》除名為例，指是因為基金會改變遊戲規則，「是一種政治偏見的結果」。

事實上，該會創辦人佛納（Edwin Feulner）上週已解釋除名安排，指編輯部認為香港和澳門兩地的政策「最終都是由北京控制」，因此沒有在今次排名內出現。

香港自「全球經濟自由指數」1995年創立後，連續25年居榜首，去年首痛失冠軍寶座予新加坡，只排第二。當時美國傳統基金會指出，港府2019年尋求修訂《逃犯條例》威脅司法獨立，持續的政治和社會動盪亦削弱香港聲譽。

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