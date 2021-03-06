今年通脹重臨，加得最勁的非「牛肉乾」（交通違例定額罰款告票）莫屬，告票罰款雖則未加，但整體發出的數量，以至預計收到的金額，財政司司長陳茂波在新一年度財政預算案裏，用數字預告定會加一半，暗示警方年內會瘋狂抄牌。

今年預算案收入細項中，有一欄是交通違例定額罰款，2021至2022年度的預算收入突破10億，至10.24億元新高，較2019年度實際收入4.8億元飆升逾倍，亦較2020年度原來預算的6.8億元，增長50%。有人會講，陳茂波所計的預算數字，最終與實際收入有偏差，難以作準。

沒錯，無論是土地收入、利得稅及薪棒稅，實際數字與一年前的預估，會高估，亦會低估，但「牛肉乾」的偏差，永遠只是有多冇少。統計自2010年度至2020年度的11個年間，有十年最終實際罰款，較原先預計為多，幅度介乎1%至三成以上（見表）。

只有一年是較原先預算低，就是反送中抗爭的2019年度，當年原先預算是收到6.9億元「牛肉乾」，最終只收到4.8億元，較預定低三成。警方曾解釋，在人手有限情況，2019年下半年的交通執法數字按年確實下跌。

一般而言，新一年預算案的預測數字，都會以上一年度修訂/實際數字作為參考，觀乎過去十年「牛肉乾」budget，大致上都是以上年實際收入，作為新年度預算大約數字。雖然2020至2021年度尚未結束，政府已將「牛肉乾」罰款數字，由6.8億元修定上調至9億元，不單彌補2019年度的「損失」，看走勢似是有餘未盡。

立法會去年底有份文件，披露去年6至10月期間，警方合共發出近120萬份「牛肉乾」罰單，較2018年及2019年同期多40%及兩倍。5個月發出120萬張罰單，如全年維持上述水平，一年間就可能開出288萬張「牛肉乾」，以每張最低消費320元計，涉及銀碼約9.2億元，如以全港91萬輛汽車登記總數計，平均每部車一年食三張「牛肉乾」。

2017年，政府曾建議提高逾廿年沒加過價的違例泊車定額罰款，由320元上調50%，至480元，但因立法會議員反對，最終只提高5項與交通擠塞罪行有關的定額罰款25%。預算案最新數字，「牛肉乾」罰款金額在數量提升下，即使罰款不變，收到的金額較四年前高出近一倍。

私家車登記總數由2016年底的58萬，增加約7萬至去年底的65萬。全港所有車登記總數，五年間亦增加9萬輛至91萬。私家車首次登記稅將增加15%、私家車牌費則加價30%，連同「牛肉乾」罰單料增加五成，揸車的網友或職業司機，過去大半年大概都感受到警方開單的積極及進取。

政府針對交通擠塞、違泊嚴重，所考慮的，不是要解決本身泊位供應不足問題，而是由需求入手，意識形態上覺得，既然你冇位泊，就唔應該揸車，既然你揸得車，私營停車場貴一貴都要泊。當然，犯法就係犯法，違泊就係違泊，問題在於，政府一邊減少咪錶數目、拆走大型停車場，另一邊在地區規劃上，沒考慮到車位比例問題，然後將提出泊車問題的駕駛者，直接解決掉。

沒有長遠規劃，只求以最快、最容易手段解決當前問題。這也是留島不留人的延伸：留島不留車。

股榮

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