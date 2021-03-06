近年物業買賣「窿罅位」避稅財技多，稅局有恒常監察情況，但有時會殺錯良民。話說筆者朋友阿輝（化名）遇到件世紀慘事，去年本來開開心心買了一間極筍「細碼」工廈，怎料稅局突然稱成交價偏離市價，須補交印花稅差價，事件令他極為困擾。

話說屬於中產的阿輝，去年經地產代理物色到一層「細碼」工廈單位，當時銀行估價約500萬元，由於單位本身較為殘舊，業主願意以「超低水價」400萬元成交，阿輝未有考慮太多隨即「扑槌」買入作收租用。

怎料近日阿輝收到稅局來函，說該單位當時市價應為600萬元，因此要追收印花稅差價。由於當時工商舖尚未減辣，需要付雙倍印花稅，400萬元稅款為18萬元，600萬元則為36萬元，兩者印花稅總額相差1倍（18萬元），阿輝遂感到極為困擾，向筆者求救。

市場「甩名」個案多惹懷疑

其實這種情況很罕見，雖然有時候業主急賣或物業有潛在問題，最終成交價格可能較測量師行估價為低，但經地產代理促成的買賣，成交價本身是最客觀的市場價格及指標。

而估價實際是利用一些數學模型去判斷的估值，最終都會因應實際市場價格去調整，因此不存在Overvaluation（估值過高）或Undervaluation（估值過低）情況。對於稅局的判決，阿輝感到很不服氣。

筆者估計，近年市場出現很多內部轉讓及近親「甩名」個案，雖然兩者都需要繳付印花稅，但很多時候雙方都會定一個比市價折讓很多的價格慳稅。故此，不排除稅局懷疑阿輝買入物業時價格偏低，屬內部轉讓，故此加徵印花稅差額。

備齊資料14天內申請上訴

遇到這問題，筆者教阿輝可以向稅局上訴，時限為14天內，建議準備當日地產代理經手的臨約以及佣金收據，證明該買賣不是內部轉讓，而是市場交易。

其次，阿輝當日買樓前也曾向幾間銀行詢問估價，也要準備當時獲得的估價結果及WhatsApp截圖。另外，由於該層物業殘舊，因此獲賣家減價出售，其後也花了數十萬元裝修，建議也向稅局提供收樓時的室內照片，以及裝修報價等資料。

有了這些資料後，筆者覺得上訴得直機會頗高。但由於截稿前未有結果，讀者如果有興趣知道阿輝最後結局是如何，可以稍後經下述網站電郵筆者。

若果上訴得直，筆者認為最大關鍵是該交易經由地產代理促成，難定義為內部轉讓。反之，如果阿輝當日不是經地產代理，而是經屋網自讓平台直接聯絡業主買入，便較難向稅局解釋不是內部或近親轉讓。

吸收了這次經驗後，日後如果大家搵到筍盤，也建議到不同銀行或測量師行估價，尋找最低估價的銀行，並付費購買「估價報告」，就算稅局查問都有兩手準備，萬無一失，心安理得。

子非魚

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