英匯成交2月份成促成一宗成交，為曼徹斯特兩房M6 Salford半獨立屋，房屋外型比較新穎，室內面積大約830呎，有永久業權。地下有車房及洗手間，樓上為客飯廰，廚房及浴室，亦有後花園及放置雜物的小屋。

半獨立屋附近有大型公園及優良中小學，距離University of Salford及大型購物中心約1.5 英里，而距離曼徹斯特市中心商業區亦只有3.3英里，大約10 分鐘車程，不愁沒有租客。

業主開價15萬英鎊（約161萬港元），最後以15.5萬英鎊（約167萬港元）成交。原業主在2008年買入，買入價為11萬英鎊（約118萬港元），持貨13年帳面賺41%，新買家為香港投資者。

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