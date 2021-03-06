香港人經歷了沉重的一星期，對政局束手無策，不斷反問，未來應該如何走？思前想後，根本無路可走，只好看看螻蟻如何偷生。碰巧回憶起近年比較成功的「綠色政治」概念。話說在2019年，歐美有一群年輕人，策劃一場史上第一次全球氣候大罷課，但驅使他們的不只是氣候變遷，而是對時任美國總統特朗普的不滿。

這班「綠絲」支持氣候公義背後的邏輯，一方面當然是為地球出一分力，希望世界各地正視氣候問題，實質也是劍指政權，鞭策政府，用氣候行動帶來破局，盡力降低特朗普的聲望。

以氣候之名搞政治，也間接逼使資本市場作出質變，近年大行其道的ESG（環境、社會及管治）概念，不但左右舊勢力如石油公司的投資者，更多了一個理由在股東會上投下反對票，用環保方式展示金權實力。

幾可肯定會有人斷言「綠色政治」毫無市場，過於武斷，但用心想一下，日後香港仍需配合國家劇本，齊齊戰狼上身，那自然要找人飾演一下西瓜，外表是環保綠色，內在則是愛國紅色，在政治、社會、經濟層面胡言亂語，參考華春瑩反問為何在中國不能使用facebook，「綠絲」就可以參考林作般，在鍾培生咄咄逼人下，以怪異行為爭取到鎂光燈，曝露出對方的霸道。

綠色政治威力超越國界，再進一步就可以替自己國家增加籌碼和話語權，不然微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也不會死錯人，勞心勞力做氣候界KOL，大家有沒有想過，為甚麼他有資格「代表」人類去做決定搞地球工程，提出「讓陽光變暗」的方法，高空噴灑碳酸鈣（CaCO3）防暖化，使太陽光反射到地球大氣層之外。

現在是人類歷史上，「資本市場」與「環保」最接近的一刻，能屈能伸的香港人，或許可以考慮另闢戰場，在一些相對沒這麼敏感的議題上，放聲亂喊，把香港資本市場變得更綠，搞環保、搞光伏。

十一少

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