中國疫後經濟回穩，今年首兩個月出口按年增長60.6%，好過市場預期的40%。中國海關總署指出，今年中國「就地過年」令工廠在農曆年間繼續生產，加上歐美等主要經濟體需求回升，業界反映對未來兩至三個月出口樂觀的比例提升。

中國海關總署公布，按美元計價的首兩個月進出口總值8,344.9億美元，增長41.2%，當中出口4,688.7億美元，增長60.6%，較預期40%高；進口3,656.2億美元，增長22.2%，亦多於市場預期的16%。貿易順差1,032.5億美元，去年同期則錄得逆差72.1億美元。以人民幣計，首兩個月進出口總值5.44萬億元人民幣，增長32.2%，其中出口3.06萬億元人民幣，增長50.1%；進口2.38萬億元人民幣，增長14.5%。

外貿較2019年仍錄兩成增長

值得留意的是，顯著增長其中原因是去年受疫情衝擊，首二個月倒跌9.7%，在低基數下造就目前高增長原因之一，但當局指，與2018及2019年正常水平比較，今年進出口總值仍有約兩成升幅。

當局又指，主要由於歐美等主要經濟體製造業及消費復蘇，對中國產品需求增加，當中以人民幣計，對歐、美、日出口增長了59.2%，高過整體升幅；同時，今年農曆年假多數製造業從業人員選擇「就地過年」，廣東浙江等外貿省份有不少企業仍維持生產，令以往過完年才能交付的訂單變成正常交付。

另一方面，中國國內經濟持續穩定恢復，當局指，大多數行業生產指數和新訂單指數高於臨界點，預料過年後進入產銷旺季，市場需求有望進一步回升，企業對未來預期更加樂觀。

中國海關總署表示，「首兩個月外貿實現『開門紅』，為全年開了一個好頭」，據其調查顯示，近期出口企業反映出口訂單增加，對未來兩至三個月出口形勢表示樂觀的比例均有所提升。

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