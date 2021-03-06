【本報訊】10年美債孳息由1.62厘回落，紐約股市上周五尾市扳回跌勢，三項指數齊高收。美國財長耶倫前日於訪問只輕描淡寫回應債息急升問題，她指美國長期息率上揚，反映市場預期美國經濟將迎來強勁復蘇。

耶倫與聯儲局主席鮑威爾步調一致，淡然回應美國債息抽升，她上周五於美國PBS新聞一小時的電視訪問指，美國長期利率已上升了一些，反映市場預期美國經濟迎來更強勁復蘇，主要受惠新冠肺炎疫苗接種順利，華府推出強大紓困方案，讓大家可以重回工作崗位。若美國通脹過熱，耶倫只提到聯儲局有工具應對，現時她看不到市場為此感憂慮，她又指儲局加息是經濟重回正軌訊號。

路透分析稱鮑威爾上周四發表講話，沒有明確表明聯儲局如何遏制美債息急升，繼續維持寬鬆貨幣政策，其做法是要避免「緊縮恐慌」重演。聯儲局前主席伯南克於2013年5月於國會聽證會，首度向市場釋出儲局縮減買債規模的訊息，觸發市場對儲局收水恐慌，影響全球債息急飆，股市動盪。該文續指，現時儲局不急於出手，因為經通脹調整後，美國10年期實質利率仍貼近零水平，公司債風險溢價等更廣泛金融條件仍寬鬆。

美股倒升 Tesla仍跌

美股上周五早段急跌，尾市扳回跌勢，10年期美債孳息率回落至1.5661厘。道指收升572點，報31496點；標指收報3841點，升73點。Tesla急跌13%至539.49美元，近四個月最低，收報597.95美元。據彭博億萬富豪指數，馬斯克身家單日縮水53億美元，重回富豪榜第二位。納指前日一度急跌326點，收市升196點，報12920點。道指和標指上周分別累升1.82%及0.81% ; 納指累跌2.06%。

Citizens Bank全球市場負責人Tony Bedikian稱，許多投資者採取逢低買入策略，令資金繼續流入股市，帶動大市反彈，因為股票收益率對投資者仍有吸引力。