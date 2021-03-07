●美圖（1357）公布，根據早前批准的加密貨幣投資計劃，於3月5日在公開市場交易中購買了379.12個比特幣及1.5萬個以太幣，分別花1,790萬美元及2,210萬美元，涉及金額共4,000萬美元（約3.1億港元），平均每個比特幣為47,214美元，以太幣平均成本1473.3美元。以目前比特幣價值54,641美元及以太幣1,675元計，美圖帳面共賺584.1萬美元（約4527萬港元）。

美圖指，該加密貨幣投資計劃可以投資購買淨額最多1億美元的加密貨幣，日後會根據市況酌情執行買賣。該公司認為，加密貨幣具有足夠的升值空間，可用作分散持有現金的風險，亦可表明該公司接受技術革新的抱負和決心，從而為進軍區塊鏈行業做好準備。

●卓悅控股（653）公布，計劃以售後租回方式，就出售荃灣卓悅集團中心的總部訂立意向書，作價不少於8億元，其後卓悅承租三年，買方身分將於訂立最終協議後再作交代，料14天內公布。卓悅目前擁有該大廈第6、9及12樓部分，是在於2014年以4.9億元收朋而來。

卓悅表示，出售事項使公司能夠變現，並按市場價值體現物業的價值，收取的款項淨額將加強現金流及提升營運資金狀況，以便重新分配用於業務發展的資源，包括全球零售商店及電商公共平台。

●阜博集團（3738）發盈喜，預期去年將扭虧為盈，純制介乎1,000萬至1,200萬美元，2019年則錄得600萬美元虧損。阜博指，主要由於版權保護業務收入穩步增長同時，內容管理變現業務收入大幅增長，截至去年底的SaaS業務經常性總收入按年勁增2.52倍。該公司指，繼續在全球擴展其版權保護和內容管理變現業務，並正在運用區塊鏈技術構建版權發行及交易平台，從而驅使SaaS業務經常性總收入在可見的未來保持高速度成長。

●中集車輛（1839）表示，獲悉美國商務在1月4日及3月4日公布了關於雙反（反傾銷及反補貼）調查的肯定性初步裁定，結果並未超出本身預判，料事件不存在對業務形成重大影響，將會合理運用法律規則抗辯，採取各項必要措施，積極應對雙反調查，維護集團及股東合法權益。該公司又指，案件現已進入的最終裁定的調查階段，預計最終會於三至六月期間作出最終裁定。

早前中集車輛指出，受美國調查的產品為貨櫃骨架車及部件，在去年中期北美市場收入為4.23億人民幣，佔總收入3.76%。

●鄭煤機（564）公布去年業績初步核算數據，營業收入按年升3.3%至265.7億元人民幣，純利增18%至12.3億人民幣。鄭煤機指，期內收入和利潤持續增長，國內汽車銷量微降，但商用車產銷大幅增長，帶動了商用車發動機核心零部件業務的強勁增長。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！