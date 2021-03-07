去年10月21日於1.01元薦買龍尾運動用品股361度（1361），設目標價1.6元，上周最高見2.39元，較薦買前飆升137%，大超標， 可換馬到同類股中國動向（3818）。

1）中動向持有阿里巴巴（9988），去年7月股價1.38元，現時0.91元，市埸「感覺」是阿里拖累 。去年9月底，中動向已減持阿里巴巴至5.68億元人幣（去年3月底11.66億元），只佔中動向「金融資產」75.81億元人幣的7%。阿里股價升跌20%，對每股中動向價值的影響只是2港仙。

PB僅3.1倍

2）2020／21年（3月年結）上半年，中動向純利11.16億元人幣，按年激增4.9倍，原因是金融資產帶來投資收益11.61億元人幣。

金融資產指在私募基金、股票等投資 ，不計現金。去年10月至今，內地股市、恒指、恒生科指、美國納指，平均上升21%（遜於對上6個月41%的升幅），相信下半年財年（截至今年3月止的6個月），中動向的金融資産仍會帶來收益，阿里即使未售，跌價影響亦輕微。下半年盈利即使只及上半年的三成，全年預測賺14.5億元人幣，仍勁升3倍，PE僅3.1倍。

3）中動向PB 0.4倍，運動用品股中最低。安踏（2020）PB 12.9倍、李寧（2331）12倍、滔博（6110）5.2倍、本間高爾夫（6858）2.6倍、鷹美（2368）1.69倍、特步（1368）1.11倍、361度0.59倍。

4）中動向在金融資產以外，持現金29.93元人幣，無借貸，每股淨現金0.61港元，派息能力高強。往績股息率10.9厘，2020年中息已由1.07仙狂增至6.7仙，末期若與中期相同，代表股息率14.7厘。

5）中動向2007年上市，招股價3.97元，現潛水近八成。

＊中動向現價0.91元，以去年高價1.38元為目標，折合PE不過4.7倍，PB 仍僅0.6倍，股價潛在升幅52%。

同場加映：東風集團（489）上周五開市前公佈，今年2月銷車量按年激增4.8倍，首兩月按年大升70%。上周五股價逆市升1.8%，今年以來仍跌20%，跑輸H指25個百分點。

東風2020年預測PE 4.8倍，2021年降至4倍，同行中最低。公司已表明分拆A股後，採40%派息比率政策，2021年股息率可達10厘，同行中最高。（簡單而非常有用公式：派息比率＝PE x 股息率。）

東風現價7.24元，目標價重溫：10.5元，潛在升幅45%。建行睇15.1元，瑞信睇12.8元。

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