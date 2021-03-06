香港樓市怪象百出，除了半山豪宅每呎可以賣13.6萬元之外，連豪宅車位身價亦驚為天人。去年，鄰近何文田站的豪宅天鑄，市場錄車位癲售達660萬元，車位售價貴過沙田第一城住宅單位。隨著車輛數目有增無減，求多於供情況下，位處九龍傳統豪宅地段的嘉道理道Kadooria，有指發展商中信泰富開價達550萬元推售該豪宅車位，價格甚至比曾登上「亞洲樓王」的西半山天匯車位更高，一眾富貴業主對開價都感到譁然。

加多利山與嘉道理道一帶低密度豪宅，位處九龍旺中帶靜地段，綠樹林蔭，兼鄰近百年名校拔萃男書院，山上車位供應少之又少。中信泰富多年前將嘉道理道111至133號嘉陵大廈重建成豪宅Kadooria，吸引城中富豪名人都入市，業主除名醫及專業人士外，還包括有「大美人」稱號的李嘉欣、導演吳思遠等富貴業主。

據悉，中信泰富上月初，發函通知住戶車位買賣詳情，當中已經獲得使用權的住戶，可於本月初享優先權購買車位。有住戶認為，由接獲車位價格至認購日只有一個月時間考慮，而車位開價遠超周遭物業二手車位價格，感覺有點「肉隨砧板上」，任由發展商開價，沒有商議餘地。

按照住戶提供的Kadooria車位價單顯示，物業地庫1層共61個標準車位，除了10號停車位為550萬元外，其餘全部為560萬元及570萬元，地庫2層車位則全部為550萬元及560萬元。以Kadooria共77伙住戶，而屋苑設有116個車位計算，住戶與車位比例為1比1.5，即至少每一個住宅單位配置到1個車位，相對於大部份豪宅屋苑比例已較高。

目前，全港最貴車位紀錄，首十位均由何文田豪宅天鑄包辦，屋苑租戶與車位比例為527伙比370個車位，即為1比0.7，加上附近並沒有停車場，車位價格驚為天人；反而曾登上為「亞洲樓王」的西半山天匯，其住戶單位與車位比例與Kadooira較為接近，為66伙比100個車位，皆約為1比1.5，但天匯至今最高車位成交價，都不過是467萬元。

另外，九龍站上蓋天璽，2年前多個車位以580萬元成交。但天璽全屋苑826伙，卻只有47個住宅車位，比例為1比0.06，即近乎每18戶人爭奪1個車位，車位價格自然高昂。

至於何文田周遭二手車位成交，除了天鑄能開出550萬元以上售價外，附近皓畋最高以380萬元成交，其餘普遍成交價徘徊約200萬元。

有資深投資者直言開價太昂貴，投資回報相當低；但有測量師坦言，發展商開價必定經過考量和計算，以該區非富則貴的住戶而言，幾乎人人有車，直言情況為「就算我賣500萬，你都會買㗎啦！」

對於項目車位定價，資深投資者林一鳴認為「太貴，我唔會買，一定唔會，絕對唔會。」林氏覺得開價550萬元以上的投資回報太低，直言「唔通收萬幾兩萬蚊租咩」，因為租金無法太高，變相投資回報最多只有約1厘；何況屋苑車位如果只能租予同屋苑住戶，而且幾乎每戶都肯定可以買到車位，更是難以租出。

萊坊執行董事林浩文認為，開價確實進取，不過，何文田區車位供應少，車位價格遂出現很大差距，普遍估價約為200至300萬元，但仍然要視乎項目供應，難以評論個別項目開價是否不合理，主要還是視乎開價後是否有成交，只要有成交就能成為合理市價，反之則代表開價沒有承接力。

另一釐定車位價格方法是供應。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，衡量車位價格，除了住戶與車位數量比例外，實際上需要考慮的是屋苑潛在車輛數目與車位比例。以加多利山新盤為例，考慮到住戶與車位比例為1比1.5，逾500萬元的車位確實開價太昂貴，但事實上該類型屋苑住戶理論上非富則貴，可能每個住戶都有多於1輛車輛，加上周遭鮮有停車場可泊車，因此反而車與車位比例會降低，直言發展商開價心態會變成「就算我賣500萬，你都會買㗎啦！」

張翹楚認為難以評論貴價為「市價」，但他更着重於導致車位高價的原因，即政府政策因素。張翹楚指，目前發展商新盤提供車位的數目，是基於《香港規劃標準與準則》，其中規定鐵路站500米半徑範圍內的新盤，必須將泊車位供應比率調低15%或25%，即變相車位數目會大幅下降。恰巧Kadooria位處旺角東站500米半徑範圍內，變相車位數目需要下降。張翹楚批評此政策太過單一，才會導致車位都可以形成炒風。張翹楚建議修訂政策，可以考慮到新盤售價價值，估算實質車輛數目，就如部份鐵路站上蓋項目售價必定昂貴，動輒過千萬元，如此身價住戶幾乎必定擁有車輛，停車位競爭自然會變大。

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