自2019年香港社會事件發展至今，異見人士被無所不用其極方式對待，而且越往死裏打，左派人士越興奮，眼見反動派逐個下場淒慘及落幕，這些紅衞兵逐漸尋找新敵人，甚至向金融業埋手。

港大法律系畢業的陳曼琪，以港區人大代表身份提案，除了書面建議設立公職人員選舉及委任的資格審查法，更進一步闡述放棄雙重國籍的規定應擴展至重要法定機構，如金管局、保監局等。

上述兩間華人主導的金融監管機構，不少高層當然有外國護照，但影響範圍相對較小。反之，鬼佬主導的重要法定機構證監會最受影響，雙重國籍談得太遠了，行政總裁Ashley Alder持有英國護照，本身只是香港永居；法規執行部執行董事Thomas Atkinson是加拿大人，左派紅衞兵若果要燒到這些外國人身上，如何批鬥不難幻想。

港交所（388）問題亦頗大。主席查史美倫曾經公開透露，新獲委任的行政總裁Nicolas Aguzin國籍為阿根廷，同時擁有克羅地亞護照，他亦是香港永久性居民。而其背景是在美國接受教育，亦在美資大型投行摩根大通工作，但沒持有綠卡。

港交所是香港股票市場龍脈，作為行政總裁只有簡單一句隨時可以毁掉整個市場，背景太複雜亦易生事端，Aguzin何止是美國勢力，更是南美勢力、東歐勢力，其外國勢力背景遠超任何人可以想像，怪不得建制派瘋狂批鬥他的外國人身份。

查史美倫在風雨飄搖之際找Aguzin任行政總裁，證監會是否批准任命都有掙扎，結果財政司司長陳茂波在「加印花稅失言致亞洲區股市大瀉事件」當日，突然大筆一揮容許任命，或許處理這項任命的財金中央部門亦想告誡左派要實事求是，但可惜左毒這些小魔鬼已經在香港傳播。

推而廣之，如果視滙豐、渣打這些發鈔行也算是半個重要法定機構，滙控主席及行政總裁是英國人；渣打主席是西班牙人，行政總裁是美國人。在左派眼中，基本上他們亦要大換班，否則外國人印鈔又是有問題，末世陰謀論無限上綱上線。

建制派過去不斷批評異見人士攬炒香港，其實是左派不甘這個行為由他們主導，現在異見人士逐漸清洗乾淨了，左派將會主導攬炒香港工作，金融業危機迫近。

程總裁

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