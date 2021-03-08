騰訊（700）有份投資、富途證券母公司富途控股（美：FUTU）公佈，於新加坡設立東南亞總部，並於今日（8日）正式開展業務。集團指出，此舉是業務國際化的重要里程碑，而旗下子公司富途新加坡將在新加坡金管局﹙MAS﹚的監管及許可下，為當地投資者提供港股、美股及新加坡證券市場交易服務。

富途創辦人、董事長兼首席執行官李華表示，由於新加坡擁有完善的數碼環境及基礎建設，當地政府致力推動創科發展，故富途選擇策略性進軍新加坡以開拓國際市場。他續指，「相信富途於該市場有巨大發展潛力，有望成為另一增長引擎。」

富途成立8年，於2019年3月在美國納斯達克上市。今年初中資互聯網券商股熱炒，其股價年初至今累升逾兩倍，曾升破200美元，惟近期急回至140水平。富途上周五（5日）收報140.41美元，升8.96美元或6.82%。

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