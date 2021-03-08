Bitcoin一度重上51,000美元，挖礦風潮再起。由於挖礦需要大量電腦運算能力，礦工紛紛搶購遊戲顯示卡GPU，使顯卡供不應求，遊戲玩家硬食炒價或者甚至根本無貨可買，有外國網民祭出奇招對付用bot搶購顯卡的礦工，當中疑似有bot中伏，慘花2,125美元（折合約16,575港幣）買下3D打印的「顯卡衍生品」。

近日如ebay等網上平台出現銷售顯卡衍生品，成功誘使搶購bot中伏，其貨品標題列出正常顯卡品牌及型號，但產品介紹則清楚列明並非真正顯卡，如其中一例標明是顯卡的3D打印的塑膠版本，另一例則是顯卡的紙張相片，賣家表示奪標者將會收到打印出來的顯卡紙張相片，又在介紹裡控訴：「如果你不是bot，請不要下標，這不是真的RTX 3080 FE GPU，我是只賣相，我po這商品只是看看bot會不會下標……親愛的黃牛黨，感謝你們破壞了2020年的顯卡市場，希望你的bot會下標，多謝你們使一般消費者、學生和勤力工作的人無法承擔任何新的顯卡。」

該兩則顯卡衍生品均成功售出，其中3D打印塑膠版本獲多達75次競投後，以2,125美元售出；而顯卡相片則在33次競投後以820美元售出。

礦工搶購顯卡使遊戲玩家一卡難求，顯卡大廠Nvidia早前宣佈推出CMP系列挖礦專用處理器，又限制新一代GeForce RTX 3060的挖礦效能，希望分流市場，避免礦工搶購高階處理器，令遊戲玩家落空。據知CMP系列處理器並不繪圖，不具備顯示輸出，但挖礦時可改善氣流，亦有較低的峰值核心電壓與頻率，以改善挖礦的能源效益。

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