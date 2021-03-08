《金融時報》報道，前香港上市公司、日本最大線上券商思佰益（SBI Holdings）的行政總裁北尾吉孝表示，計劃將公司業務撤出香港，因為「沒有自由，就沒有金融業務」。

北尾吉孝說，去年香港推出具爭議的《國家安全法》。早前香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」正式起訴47名參與初選的民主派人士，令董事會愈來愈害怕。對金融機構而言，香港已不再是良好的營運據點，愈來愈多日本企業正重新考慮其在香港的業務規模。

北尾吉孝說，目前思佰益可能是唯一公開表明要撤出香港的日本主要機構，「其他金融機構的主管心裏雖然想，應該撤離香港，或不應加大投資香港，卻不敢明言，不像我，我直言不諱」。他補充，日本金融機構在決策上可能搖擺不定，但製造商，零售商和批發商對於將業務從香港轉移到內地的決心愈來愈強。

北尾吉孝表示，由於英國脫離歐盟，思佰益也正在評估倫敦是否為最佳的歐洲營運據點。

國安法後 多間機構宣佈撤港

去年10月，美資金融諮詢機構萬里富（The Motley Fool）認為《國安法》等政治爭議為其業務發展帶來不確定性，權衡最適合自身業務發展及員工後，決定關閉香港實體營運部門撤離香港。

早前《金融時報》亦報道，美國對沖基金Elliott Management將會關閉其香港辦事處，此標誌着自2019年香港社會運動展開及緊張政治局勢以來，首批停止在港營運的大型金融機構之一。

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