UA Cinemas今早正式宣佈敵不過沉重的經濟壓力，結束在港36年的業務。翻查資料，母企立基國際集團旗下購票通（Cityline）去年失落近14年康文署營運服務，疑成為公司結束娛樂業務的導火線。

立基新聞稿提到，面對過去半年零收入的狀態下，戲院仍然要應付高昂的租金及其他龐大的固定支出；即使戲院停業近六個月，公司沒有因疫情而裁員。然而經營壓力卻不斷增加，生存空間日益萎縮，在沒有選擇的情況下，只能無奈結業。

立基旗下主要分為4個業務，分別是娛樂業務（UA院線）、餐飲業務（包括泰蘭花、Madison’s及十字冰室）、電子商務購票通及十字牌牛奶。

2018年集團行政總裁及執行董事許丕績接受傳媒訪問時曾指，戲院要隨着時代進步，除了科技上有雷射投映技術及D-BOX動感電影系統外，亦要了解用家所需，而作出合適的配套，以人為本最重要，並曾指未來人面識別技術驗票將成為未來大趨勢。

去年底《蘋果》獨家報道，中國最大票務網站貓眼娛樂（1896），正式奪得康文署票務系統及營運服務標書，取代在營運服務近14年的購票通。

當時立基回覆指，公司珍惜與城市售票網項目上的長期合作關係，將於餘下的項目時間內繼續與康文署合作，並冀望可於明年年底前與新承辦商完成交接工作，並直指「不得不承認在投標價上公司的確與對方有一段頗大距離，而我們要以相若價錢在香港聘用相關IT人才及資源以提供服務亦存在相當難度。」

現時立基的網址仍顯示為更新中，未知UA結業是否會影響到集團其他業務。

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