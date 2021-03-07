敝欄1月27日在網上版出了四幅息、滙、股和波幅拼圖，皆比較三年一個月前狀況，現先稍作口述更新。美滙方面，現起兩周仍將於91附近窄幅，打後至5月急升至94，之後升勢轉慢，7月突破95逼近96。美國十年期國債息現仍將升至3月中的1.7厘，後回至4月底的1.4厘，再反覆上升並於6月中逼近2厘後回1.5厘，年底重上2厘。

標指方面，拼圖料調整已經開始，將於3月上旬、5月初和6月初分別造腳，低位約為3300至3600點不等；5月左右造完調整。納指的腳位日子差不多，水平則於12000至13000點間。至於VVIX和VIX則現應急爆上，之後慢回，但亦要5月才返低位。若恒指也這樣拼圖，4月中將見反彈高位，之後在30000點前浮游，至年中後爆落。

對數通道方面，若由去年6月計起，標指的根本尚未穿頂，四個月來仍於正負1個標準差通道內行；其-2標準差通道底部目前於3700點，雖比拼圖所示的腳位為高，但跌的話通常會穿通道底。至於納指，是次調整則幾乎由通道頂跌起；上周幾乎到底，但若要跌穿才算完事的話，對數圖睇約13000點上下，跟拼圖所料的低位區間接近。

港股方面，恒指在上月突破31000點時已顯然升穿了自去年3月起的對數通道。只要一日仍守，股指便會於通道兩邊彈來彈去，即是穿通道頂後，起碼須跌回通道底，甚至跌穿並壞了這上升通道；除非現在突然拗腰升穿目前通道頂，不過，機會相當微。

若然回通道底，以目前跌速線性外射，本月內會到達，但底部26500點，即看來27000點應會失守。這跟拼圖結論稍有出入。然而跟美股不同，恒指的拼圖不太似，但對數通道卻fit得不錯。信哪套呢？既然美股開始調整，港股縱不急回亦難大升破頂，反而似美股或拼圖所料般進入橫行上落整固格局較似。

拼圖比較三年前，當時聯儲局還在加息中段收水中，現在零息、量寬，M2增長逾兩成半，錢多自然升、跌浪均大於三年前。若跌逾兩成，而格局上浪高一浪，則不算熊市。

羅家聰

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