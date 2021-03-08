ING銀行發表報告指，因應中國有效實施封城及社交距離措施，成功壓制肺炎疫情，預料中國2021年經濟增長為7%，在岸人民幣兌美元將升值至6.2元的水平。ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認爲，中央政府預計2021中國GDP增長為6%的目標過低，主要是因為較容易達標。

她預期，中國今年挑戰在於科技發展，中國企業在與美國企業進行技術交易時會出現困難。在半導體產業方面，中國製的半導體無法出售到美國，市場或會出現半導體供應短缺。而有關問題能否解決，彭藹嬈認爲要視乎拜登政府會否放鬆管制。

至於香港方面，彭藹嬈指本港飲食業因實施社交距離措施而受到打擊，連帶零售亦受影響。她表示，港府即將推出的電子消費券雖可帶動消費增長，但無法明顯提升香港的GDP增長。她期望電子消費券可用在所有的商品及服務。此外，她認爲港府推出的失業貸款計劃將會使政府債務上升。因經濟轉差，市民未必能夠準時還清債務，甚至是不願意還錢。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！