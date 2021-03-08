中國鐵塔（788）公佈，去年收入為810.99億元（人民幣．下同），按年升6.1%；盈利為64.28億元，按年升23.1%，每股盈利為3.68分，派末期息2.235分，全年可分配利潤派息比率為68%，按年升8個百份點。

期內塔類業務收入733.71億元，按年增長2.8%；室內分佈式天線系統業務收入35.28億元，按年增長32.7%；跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入39.39億元，按年增長89.4%。

去年累計承建5G基站項目50.1萬個；全年資本開支累計371.22億元，其中站址新建及共享改造資本開支佔比由上年69.5%上升至69.8%，跨行業及能源設施資本開支佔比由上年3.2%上升至9.1%。

公司指，將緊抓發展機遇，以建設「成長型」和「價值創造型」兩型企業為目標。

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