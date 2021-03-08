恒指周一跌557點，收報28,540點，失守29,000點大關，主板成交2,767億元。港股通南向資金買賣成交786億元，淨沽131.8億元。其中，滬港通淨沽逾64億元，深港通淨沽逾67億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，今日最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、美團（3690）、小米（1810）、中移動（941）、中海油（883）等，北水成交介乎31億至98億元。

新經濟股大震倉。北水淨沽最多為騰訊，流走近30億元，拖累股價跌半成，報642.5元；其次為美團，淨沽逾25億元，股價跌8.3%，收報308.8元；牛年至今13個交易日，已累沽145億元。

缺乏北水承托下，保利協鑫能源（3800）經深股通遭淨沽逾3.5億元後，股價暴瀉兩成半，收報2.14元；微盟（2013）及比亞迪（1211）分別遭淨沽4億元、6億元，股價同挫逾一成；港交所（388）亦錄淨沽逾15億元，股價跌半成。

大媽續為中移動護盤，淨買2.3億元，股價跌1%。思摩爾國際（6969）經滬港通增倉693萬元，中芯國際（981）則增倉385萬元。

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