傳統上，固定收益在資產組合中起到分散風險的作用，一般在股票等風險資產遭拋售時表現較好，但在債券收益率如此低的情況下，投資者不禁對此作用產生疑問。去年首季，德國主要股指跌近25%，但德國國債僅上漲2%，顯示於目前低息環境下，債券未必能為投資者提供分散作用。因此，政府債券不再是投資者應對風險的唯一工具，而尋求多元化而有彈性的固定收益資產配置應成為投資者今年的優先任務。

儘管各國央行於短期內加息的可能性較低，但投資者不應完全忽視央行減少買債的可能性，尤其在經濟反彈導致通脹回升的情況下。假如各國政府開始向市場發出緊縮財政措施的訊號，收益率將進一步受壓。在這種情況下，政府債券的價格將會出現較大波動，尤其收益率較高的債券。 因此，今年主動管理資產配置格外重要，能有效地大幅度調整投資期限。預料通脹掛鈎債券的表現也將受惠於今年的市場環境。

面對當前的市場挑戰，投資者應保持資產組合的靈活性，並以穩定的票息收入及資本收益為目標。跨地域和跨市場的多元化資產配置尤其重要，輔以可信賴的環球研究分析，有助在全面的固定收益投資基礎上發掘其他具潛力的投資機會。

投資者應着重管理下行風險（例如潛在利率上升）以盡量減少虧損，並可靈活及適時配置資產以應對不同的市場環境和周期。例如當利率上升時，投資者可將固定收益期貨和利率掉期之類的投資工具期限降低至一年以內，以減少潛在損失。相反，當利率下降時，可考慮將期限延長至6年，以提高潛在收益。

另外，在股票市場和風險市場調整期間，投資者需設置資產表現目標。投資者可考慮配置具防禦性的對沖資產，例如拋售新興市場貨幣，或投資具防禦性的股票或期權，以在市場波動性較強的時候受惠於高風險資產價格下跌。高質素而波動性較小的政府債券一般流動性較佳，有助投資者迅速應對市場條件的變化，並受惠於價格異常和錯位的情況。

展望今年，金融市場的上升動力來自四方面：超寬鬆的貨幣政策、擴張性的財政政策、嚴重受抑遏的需求以及疫苗接種展開有望令生活重回正軌。我們認為，如投資者的資產組合能在地域、期限和價值型資產收益之間取得平衡，同時管理下行風險，便有機會在現時環境下取得理想回報。需要留意的是，面對市況瞬息萬變，隨機應變乃2021年的投資關鍵。

普徠仕環球固定收益主管和環球綜合債券策略首席基金經理

Arif Husain

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