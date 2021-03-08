新世界（017）行政總裁鄭志剛（Adrian）視尖沙咀K11 Musea係佢嘅Baby，相信全個商界都知，所以商場爆疫幾乎係總動員去拆彈。事件接近落幕階段，華華聽聞鄭志剛向商場相關員工發咗封電郵，宣佈每人派3,800蚊喎。

華華聽聞，今次有接近1,000人收到呢筆獎金，加埋使咗380萬。Adrian亦向相關同事寫咗封信，提到話過去一星期過得不輕鬆，讚佢哋「不眠不休」，全館所有範圍不停進行徹底清潔及消毒，K11 Musea同事和租戶員工要進行2次檢測等等，上星期六K11 Musea重新開館，加埋Shopping優惠券都幾旺場嘅。

K11 Musea發言人同華華確認，有關特別津貼電郵係由集團發出。不過，件事會否圓滿結束，其實都要睇埋之後防疫措施會否100%落實，Adrian今次經驗之後，應該會捽啲同事再做好啲。

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