近期工商舖交投回暖，不少投資者乘勢出售手持物業。佳寶或相關人士近期密密沽貨套現，最新則以1.1億元售出堅尼地城地舖。

據土地註冊處資料，西環堅尼地城卑路乍街1G至1K號澤安閣地下E至G舖，原業主佳寶最初以1.2億元放售，新近分別以5,500萬、3,250萬，以及2,250萬元，即合共1.1億元易手，較叫價累減1,000萬元或約8.3%；以店舖總面積約3,600方呎計，呎價約30,556元。

資料顯示，上述舖位原業主為高信投資有限公司，公司董事包括佳寶寶食品超級市場老闆林曉毅等人；其於2011年8月以7,280萬元買入物業，持貨逾9年，賬面獲利3,720萬元或約51%。

事實上，林曉毅近月屢次放售物業，對上則為去年底以1.05億元，出售天水圍俊宏軒1樓巨舖予樓上燕窩莊。

首都廣場劏舖85萬沽 8年勁蝕近八成

劏場再現「蝕入肉」個案。土地註冊處資料，尖沙嘴首都廣場1樓雙號舖，面積約68方呎，最新以85萬元易手，呎價約1.25萬元。

資料顯示，原業主於2013年以421.6萬元購入上址，賬面蝕336.6萬元離場，物業8年間跌價近八成。

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