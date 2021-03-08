康宏環球（1019）前執行董事曹貴子早前被控涉嫌串謀詐騙及作出虛假陳述兩罪，經多日審訊後脫罪，惟當時法官練錦鴻以他自招嫌疑為由，拒絕向曹貴子批出訟費申請。根據法庭文件，曹貴子上周五（5日）入稟申請司法覆核，推翻拒絕訟費申請的決定，要求法庭批准其訟費申請。

入稟狀指出，曹貴子認為法官未有行使酌處權，在任何情況下拒絕訟費申請都是不合理。對於練官所指的自招嫌疑，入稟狀指沒有證據顯示曹的行為令人對他產生懷疑，

曹貴子、時任首席財務總監陳麗兒，及時任執行董事陳毅凱，於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙聯交所、康宏控股、相關董事局及股東、以及潛在投資者，在康宏財務斥逾8,900萬元收購信盈國際時，隱瞞或沒有披露曹一人實際持信盈國際55%股份，違反《上市規則》就關連交易的規定；曹於是次收購實際獲得5,706.2萬元。

另外，他們被控於2017年贊同發表含有誤導、虛假或欺騙內容的康宏2016年年報。同案中的陳麗兒及陳毅凱則獲批控罪「串謀詐騙」的訟費，但虛假呈述則不獲批。

律政司於去年12月22日，就串謀詐騙罪的裁決，根據《區域法院條例》以案件呈述的方式提出上訴。

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