●保利置業（119）公佈，截至2月28日止2個月，合約銷售額折合約為56億元人民幣，按年升75%。合約銷售面積約為27.9 萬平方米，按年升1倍。

●正商實業（185）發盈警，預期截至去年底止，純利錄得介乎約35%至45% 的跌幅。2019年同期純利為11.5 億元人民幣。

●多家上市公司同時公佈更新營業地點。公告指，由於主要營業地點所在大廈名稱將於周一（8日）起，由「陽光中心」更名為「大新金融中心」，故新地址更改為「大新金融中心40樓」。翻查該所在大廈的公司，為一家名做方圓企業服務的秘書公司，從事外包上市企業服務供應商。

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