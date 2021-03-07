【本報訊】樓市購買力持續釋放，加上不少發展商盡推新盤餘貨，帶旺一手市場過去周末錄約200宗成交，較上周近160宗升兩成。其中市場焦點之一、由五大發展商聯手發展的西南九龍長沙灣「百億地王」維港滙I最新加推108伙，折實平均呎價2.56萬元，較首批加價約4.3%。發展商指，項目最快本周開賣；市場消息指，項目暫收逾1,100票，超額認購約4倍。

會德豐地產常務董事黃光耀指，維港滙I新近加推108伙單位應市；據市場消息，截至昨晚8時，項目暫錄約1,100個認購登記，以兩張價單共216伙計，超額認購約4倍。黃續指，項目最快本周首輪銷售，而四房單位則於短期內公佈銷售安排。

加推入場費689萬

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目第二張價單涉及108伙，當中包括4伙開放式單位、49伙一房戶、45伙兩房戶，以及10伙三房一套連多功能房單位，實用面積由277至835方呎，價單定價為861.8萬至2,873.4萬元，呎價由27,918至35,495元；維持最高20%折扣優惠，折實售價為689.44萬至2,298.72萬元，折實呎價由22,335至28,396元，整批單位折實平均呎價為25,698元，較首批折實均價24,628元，加價約4.3%。

是次入場單位為第3B座21樓H單位，實用面積277方呎，屬開放式單位，價單定價861.8萬元，呎價31,112元；扣除最高20%折扣優惠，折實售價為689.4萬元，折實呎價約24,890元。至於最低呎價單位為第3B座3樓G單位，屬實用面積319方呎一房戶，價單定價890.6萬元，價單呎價27,918元；扣除最高20%折扣優惠，折實售價712.48萬元，折實呎價22,335元。

內地客擬千萬買兩房戶

此外，會德豐地產主席梁志堅昨日亦有到售樓處現場打氣，並直言：「第一期唔搶住賣，之後第二、三期都一定加價。」但強調會因應同區市價水平推售。另同樣有到場觀摩的華懋集團銷售部總監吳崇武表示，售樓處非常熱鬧，加上項目景觀佳，笑言：「自己都心動，但經濟唔容許。」

維港滙售樓處於周末人流明顯增多，就記者現場所見，不少睇樓客均一家大小前來參觀，當中不乏操普通話或內地口音人士。其中來自內地的譚先生，現居於維港滙毗鄰居屋凱樂苑，他認為項目開價較貴，但勝在景觀好，故仍預算以1,000萬元內購入兩房作換樓。譚續指，香港仍有一定住屋需求，相信未來樓價將穩健發展，即使本地政治前景未明朗，但始終相信「香港唔會沉」。

新地（016）旗下何文田太子道西Prince Central，日前推出首批50伙，開放式單位入場費694.7萬元，有指暫未足額認額，過去3天不足30票。

手機用戶請按此放大圖表