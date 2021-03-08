樓市交投熱烈，發展商乘勢加推新盤餘貨應市。帝國集團及香港小輪（050）合作發展，並由恒地（012）負責銷售的屯門青山灣帝御．嵐天最新加推72伙單位，並落實本周五（12日）進行第三輪銷售，涉及112伙。

最新加推的7號價單共72伙，實用面積184至388方呎，整張價單的折實平均呎價15,950元，較今年1月公佈首張價單均價15,020元貴6%。最平為7座3樓10室，實用面積210方呎，開放式設計，折實價323.7萬元。最貴為7座18樓1室，實用面積388方呎，折實價708.7萬元。

恒地營業（一）部總經理林達民指，帝御．嵐天將於本周五進行新一輪開售，涉及112伙單位，包括22伙開放式戶、24伙一房戶、52伙一房半單位，以及14伙兩房單位；實用面積由184至388方呎。項目自上月開售以來，累售336伙單位，套現逾15.22億元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！