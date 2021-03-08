政務官與立法會的政治角力，把工程分成一段段建造，造成屯門塞車並非孤例。市區通往西貢的路，只有西貢公路及西沙公路，是香港沒有高速公路到達的地區。

遲遲未把這兩條路擴闊，是與1997年前港英政府的政治考慮有關。在1984年後，中方因為怕英國大量賣出土地搲銀走佬，規限1997前買地的數量，以便預留土地給日後特區政府發展。英國政府為了搲銀回老家，在1980年代開始便利用城規會阻止西貢開發新的項目，因為同一塊地，西貢別墅只有0.3倍左右的地積比，但將軍澳屋苑則有8倍，補地價會收入更多。

政府美其名是要保持西貢郊野特色，不要過度發展，方法是以西貢公路只有單行線，交通流量不足，而否決所有申請，地政署也配合而遲遲不批丁屋申請，把所有房屋需求轉向政府拍賣的土地。

到了回歸，董建華看到香港房屋之需求，但眼高手低，交給曾蔭權，等對土地外行的政務官處理，1998年金融風暴，八萬五難產，曾蔭權不生產土地，有求無供，樓價自然上升，看似很好的政績，市民買不到樓住。

西貢是邊陲之地，近年因土地不足，政府便在西貢賣地發展，丁屋也多批了，人口多了，西貢天天塞車。政府幾年前批准了西貢公路第一期擴建工程，現在要完工了，但只是把匡湖居前面一段擴到四線。

現在情況，每天上班下班，西貢一樣塞車，由西貢市塞到匡湖居。第一期的得益者，只有匡湖居一班有錢人出入，第二期現在也不知何時起步，乘小巴上班的西貢人，完全感受不到政府的德政。

著名建築師及術數家蔣匡文

http://fb.com/chianghongman.michael

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