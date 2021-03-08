執筆時，美國十年期國債息逼近1.6厘，中港股市尤其新經濟股急挫，美股開市前納指期貨亦挫約2%。

市場將今次債息急升累股價跌，歸咎於通脹升溫，逼儲局加息降溫。先了解債息背後理論，一般大家所指的美債息，是名義利率，而名義利率等於實際利率，加上通脹預期。故此，美債息上升有兩大元素，實際利率上升，及通脹預期上升推動。十年期美債息升至1.5厘的時候，很大程度是反映美國通脹預期快速上升；而超過1.5厘之後，更是反映美國實際利率看漲。

美國通脹預期大致上已反映在美債息率上，美債息日後急升與否，很大程度取決於美國實際利率會升得多快、升得多急。決定美國實際利率，一睇美國經濟增長速度，其次睇聯儲局的取態及行動。

美債息急升，意味企業的融資成本上升，不利股市。不過實情是相向的，美國經濟復蘇，令美債息上揚，但同一時間令企業盈利回復正軌及重拾增長，雖則美債上升令美股調整，但企業盈利增長利好作用，抵銷加息的負面因素，企業估值實際上只好不差。不過這個理論背後，暫時只對傳統板塊如金融、資源及周期性股份有利，估值修正下股價仍可攀升。但對於高估值的板塊，尤其是沒PE、只以市銷率（Price-to-Sales Ratio）作估值的科網股，受到的衝擊就最大，正正是當前的寫照。

無論是美股或港股，近半個月資金並未有流出股市，只是由高估值科網股，快速流向低估值的傳統舊經濟股。滙豐(005)、中銀(2388)今日逆市升3至4%，美團(3690)、小米(1810)慘跌近一成，並非今日的事，只是過去兩周發生的連續劇。

統計了廿隻最熱炒的新經濟股，由去年3月的一年低位計，直至今年2月的一年高位，累積升幅最少都有一倍，最多達到8倍(微盟)。一個月間，由天堂跌落凡間，高位至今跌幅介乎17%至53%。我相信大部份投資者，都捉唔晒過去一年數倍升幅，但高位捱跌卻中到嘭嘭聲。

數最強科技股，非騰訊莫屬，現價只較高位775元低17%，美團及小米已自高位累跌33%及38%。如果大家覺得，今次科網股只是調整，而非牛轉熊，黃金比率技術分析，廿隻科網股除了騰訊，今日已悉數跌穿反彈比率0.382倍的水平。

在上升趨勢中，當價位出現較大調整時，回調的位置通常止於整個升幅的0.382倍、0.5倍或0.618倍。以騰訊為例，黃金比率0.382倍位處603元，現價尚未觸及。不過，其他科網股已失守首個技術支持，甚至連黃金比率0.5倍亦已經到價，甚至跌穿，當中包括了小米。

去年基金重注新科技股贏得太多，在避險或換馬角度，相信仍有一段時間會移情舊經濟股。債息向上勢頭不變、北水越沽越有，科網股就算要撈底，毋須急於一時，或只宜分注吸納，記住要留低一注等執平貨。

股榮

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！