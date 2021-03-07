【數碼金魚缸】

牛市通街都是少年股神，有人投訴股神巴菲特回報率太低，甚至開始有人質疑價值投資的實用性。巴菲特旗下巴郡（BRK），過去兩年回報只有11%和2.4%，跑輸標普500指數的31.4%和18.4%。網民稱為契媽的女股神Catherine Wood過去兩年的回報高達34.6%和148.7%，跑贏巴菲特。然而，兩者的投資哲學截然不同，市場似乎傾向女股神的方向。引用傳統股神巴菲特的經典名句「潮退時就知道誰在裸泳」，到底是全世界包括女股神在裸泳，還是股神自己不思進取？

根據巴郡年報，自從1965年起，巴郡的總投資回報高達2,810,526%，對比標普500指數同期只有23,454%，成績的確非常出眾。巴菲特在過去50年平均複利回報率20％，而標普500指數的複利率只有10.2%，股神在過去50多年平均每年跑贏大市10%，能夠保持紀錄超過50年，股神頭銜實至名歸。

「破壞性創新」推動世界前進

不過，巴郡大幅跑贏大市主要在早期資金規模較少的時候，近年移動平均複利回報率已下跌至與大市持平，最近兩年甚至開始跑輸大市，對比之下，女股神過去幾年投資表現相當出眾。然而，兩者之間最明顯的分別在於資產規模，巴郡目前的總市值大約是5,930億美元，而女股神的旗艦基金ARKK的資產規模只有177億美元，整個ARK Investment所有基金資產規模約550億美元。女股神需要管理的資金大約只是股神的不夠十分之一。一般來說，資產規模越大， 跑贏大市的難度越高，如果基金規模本身已是大市一個主要組成部份，自己怎可能跑贏自己？

不過，ARKK在過去5年的增值幅度跑贏巴郡20年，明顯女股神的成功並非單靠規模細。ARK旗下除了旗艦基金ARKK之外，還有主題基金分別針對四大主題，有自動化技術機械ARKQ、下一代互聯網ARKW、基因工程革命ARKG和創新金融ARKF。ARK Investment投資哲學，着重於破壞性創新（Disruptive Innovation），投資目標是長期資本增值，是相當進取的投資策略。對比，股神巴菲特強調價值投資，不會單憑某家企業領導人宣稱要改變世界而貿貿然入場，很多時必須要看見企業開始出現穩定盈利，甚至派發股息，巴郡才會開始投資。

典型的例子是巴郡最大持倉蘋果，巴郡一直等到2016年當蘋果公司派發穩定股息後幾年才開始首次投資，錯過了整個喬布斯掌舵蘋果的年代，也錯過了蘋果最高速增長的時期。事實上，早在2007年當第一代iPhone的發明，不難察覺這個產品就是當時的破壞性創新，如果只是把目光放在穩定利潤和派息，就買不到蘋果這樣的王牌。

量寬環境改寫現金流定義

巴菲特追求擁有自由現金流（free cash flow），價值投資就是要看到一家公司有穩定利潤，甚至穩定派息，而且市場價格要被低估，才算是價值投資。然而，面對無限量寬及加密貨幣出現，令金錢的定義改變，價值投資可能要被重新定義。

資產負債表或損益表未必能真實反映資產的價值，最明顯的例子就是加密貨幣，雖然沒有任何資產負債表或損益表去證明價值，但卻確實可提供現金流，因為加密貨幣也是可以收租的。當然這涉及到對現金流定義的問題，巴菲特說過他不認為比特幣是有價值的資產。

對比之下，儘管女股神沒有直接持有比特幣，但有間接買入灰度基金（GBTC），享受了加密貨幣的巨大升幅。總括而言，價值投資並非過時，只是不同的時代具體操作需要調整。

本篇文章繪圖數據結果Jupyter Notebook放於Github（https://bit.ly/3kSi7a8），有興趣可自行瀏覽。

量子雪球

作者電郵： quantum.snowball@gmail.com