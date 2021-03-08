美國參議院日前通過1.9萬億美元疫情援助方案，最終以50票對49票通過，將送回眾議院表決，若果最終獲得通過，將交由總統拜登簽署，惟無助救市。美國十年期國債債券孳息率升3.49%，至1.608厘。

歐洲股市早段均升，美國三大指數期貨續跌，道指期貨跌0.3%，至31,368點；標普500指數期貨跌0.74%，至3,810點，納指期貨跌2.21%，至12,384點。

德國DAX指數升0.88%；英國富時100指數升0.4%；法國CAC40指數升0.68%；意大利富時MIB指數升1.2%。

科技股、SPAC（即「特殊目的收購公司」）和中概股成跌市重災區。Tesla（TSLA）盤前跌4.37%，至571.8美元；Square（SQ）跌3.89%，至 208.01美元；Teladoc Health（TDOC）跌4.42%，至181.3美元；微軟（MSFT）跌1.99%，至227美元；Alphabet Inc（GOOGL）跌1.17%，至2072.5美元。

SPAC方面，DraftKings（DKNG）盤前跌4.23%，至57美元； 維珍銀河（SPCE）跌6.38%，至26.06美元；Social Capital創辦人、著名投資者Chamath Palihapitiya旗下的SPAC IPOE跌11.51%，至15.69美元；

中概股方面，百度（BIDU）盤前跌6.58%%，至244.5美元；B站（BILI）跌7.44%，至118.84美元；富途（FUTU）跌6.79%，至130.5美元；老虎證券（TIGR）跌6.94%，至19.3美元；拼多多（PDD）跌5.88%，至147.6美元。

小鵬汽車上季收入勝預期

小鵬汽車（XPEV）公佈上季業績，收入按年升3.45倍至28.5億元（人民幣、下同），市場預期26.5億元；上季交付量按年升51.1%，至12,964輛；經調整淨虧損（Non-gaap）為7.13億元，按年收窄35%；預期第一季度將交付12,500輛汽車，按年升4.5倍；收入為約26億元，按年升5.31倍。

小鵬汽車盤前跌4.03%，至26.9美元。

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