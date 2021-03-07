【本報訊】樓市不斷升溫，近期二手連錄多宗破頂個案。東涌海堤灣畔近日有外籍機師趁機沽貨，以近「9球」賣出一個兩房單位，呎價升破1.5萬元創屋苑歷史新高。

美聯吳惠斌稱，過去周末東涌錄得最少8宗成交，其中海堤灣畔1座極高層A室，實用面積582方呎，屬罕有大單邊全海景放盤，堪稱「樓王」。業主為外籍機師，原以888萬元放盤，由於單位優質，故放盤短短兩日，估計吸引4至5枱客洽購，最終以882萬元成交，成為屋苑歷來最貴兩房樓王，而呎價15,155元更創下屋苑歷史新高。單位2017年以686萬元買入，現賣出單位，賬面獲利196萬元。

十大屋苑旺 周末錄22成交

海堤灣畔對上紀錄為2座高層H室，本月2日以800萬元賣出，當時已貴絕屋苑兩房戶，最高成交價推高至882萬元，較5日前舊紀錄貴82萬元或一成。

屯門屋苑南浪海灣呎價逼近1.5萬元，創屋苑入伙約21年新高。美聯梁浩文稱，單位為6座高層D室，屬頂層連天台兩房戶，實用面積522方呎，原本叫價780萬元，最後以773.8萬元成交，呎價14,824元。單位2018年3月以670萬元購入，持貨滿3年額外印花稅（SSD）鬆綁即沽貨，賬面獲利103.8萬元，升值15%。

中原統計的十大屋苑，過去周末錄得22宗成交，按周升4.8%，沒有零成交屋苑，沙田第一城佔5宗最多。中原陳永傑指，多個一手新盤接連登場，將樓市交投氣氛推上高峯，帶動二手交投。利嘉閣廖偉強指，買家入市意欲強勁，即使部份二手業主慢慢提價，但買家繼續追貨，令二手交投持續上升。