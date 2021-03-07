【本報訊】由紡織廠房活化成文化地標的南豐紗廠，食正本土及文青現象，疫情下仍有人流。背後策劃人、南豐集團第三代成員兼董事總經理張添琳（Vanessa）再獻新猷，接手家族投資約320億元的啟德商業項目AIRSIDE，率先策劃社區項目打造「韌性城市」，「疫情係一個好機會畀讓人減慢步伐，反思同社區嘅關係、生活嘅意義」。

辦多元文化及環保活動

今年36歲的張添琳是南豐創辦人陳廷驊外孫女，就讀哈佛造景建築藝術出身，現職南豐董事總經理，負責香港地產業務。有別於一般傳統發展商，她早年耗資7億元改建家族舊廠房，除了作商業零售用途，亦預留位置打造初創基地及文化空間，與社區團體舉辦各類活動，試圖將社會參與元素注入南豐紗廠。

「商業機構對社區團體嘅支持可以好多樣化，除咗直接捐贈，仲可以提供技術教學、經營及市場支援、配對合作機會、共享場地空間等」，於是她開始構思一個更大型的「世界之約」社區計劃，期望為集團重磅項目、一幢47層高、結合商場、寫字樓及休憩空間的綜合大樓AIRSIDE，添加多種本土社區特色。

南豐計劃夥拍本地各類型的社會團體，為市民舉行多元文化及環保活動，計劃首階段是為期一年的《樹影生活節》，選址鄰近AIRSIDE項目的新蒲崗，聯合環保組織長春社、設計師及社企，舉行「永續鄰里減廢共享實驗計劃」等工作坊，未來會在啟德區策劃文化活動，講述舊機場歷史等共同回憶。

張解釋，新的社區項目旨在推廣「韌性城市」的可持續發展概念，近年由不少國際機構提倡，即當城市面對不確定因素，如極端氣候、經濟衰退、能源危機等衝擊時，能夠保持一定的承受力及回復能力，透過由政府及社群參與，建立與環境及生態圈健康共存的城市。