【本報訊】「火險」是持有按揭物業人士的必需品，一般以「未償還按揭貸款金額」作為保額，虛擬保險公司OneDegree研究數月，推出「良心價」火險產品搶攻市場，稱價格較市面保單平七至八成，更承諾未來不會加價。

保單平七成

OneDegree創辦人郭彥麟接受訪問時表示，坊間承保手續架床叠屋，暗藏費用，每年收取高達投保額0.15%作為火險保費，考慮到OneDegree營運成本低，有條件推出較市面保單平七至八成的保單，相當於以「按揭餘額」的0.03%定價，承諾不會加價。公司網頁報價顯示，以投保額500萬元計，每年保費僅1,500元，投保額上限設為5,000萬元。

一般人均會以物業未償還按揭貸款額釐定火險投保額，郭彥麟提醒，消費者亦可按遠低於按揭貸款額的重建費用釐定投保額。銀行會就「重建費用」收取約千元的估價費，這或是消費者不傾向選用「重建費用」為投保金額的原因。

該公司2月試推火險產品，至今有逾千宗保價查詢，最終促成數十宗轉會個案，目前滙豐、中銀、渣打、恒生及東亞銀行按揭均接受該公司保單。公司行政總裁李俠恩補充，消費者毋須約滿才轉會，轉會手續並不複雜。

講到未來發展方向，郭彥麟指公司開業不足一年，已累積超過4萬付費客戶，寵物保險銷售目標符合預期，目前正試推網絡安全保險予機構客戶，同時正研發虛擬資產保險，目標成為亞洲首間推出虛擬資產保險的公司。