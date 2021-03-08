國泰（293）早前停運旗下港龍航空，並將46條航線交還港府。據本地傳媒報道，國泰已獲得部份來往中國航線批准，並引述消息指最快夏季復飛。

據報道，中國民用航空局近月向國泰批出15條原本由港龍營運、來往香港及中國城市的航線經營許可，包括南京、杭州及廈門等城市，佔港龍原本營運22個中國航點過半，航線可作客運及貨運，亦不限制每周航班數量。

早前港龍停運後交還涉及約46條航線的航權，多間航空公司擬爭奪，包括國泰航空及旗下快運，以及港航、籌辦當中的大灣區航空，其中國泰擬申請約25個航點，主要為中國、東亞及東南亞地區主要城市，快運擬申請約21個主要為中國、東亞及東南亞地區二、三線城市航權。有業內人士認為，政府亦會預留部分航權予大灣區航空。

東海集團董事長黃楚標在港龍停運當日，已表明積極爭取港龍釋放出來的航權，今年1月更已招攬前港龍行政總裁丘應樺出任大灣區航空行政總裁及董事，另外亦委任東亞銀行（023）董事局副主席李國章、前保安局局長李少光、立法會主席梁君彥、機管局前行政總裁許漢忠及順豐董事長王衛合共6名董事。

不過，黃楚標指大灣區航空的飛機要待明年2至3月才到港，屆時仍要待民航處驗證機隊安全性，亦要向空運牌照局申請航空服務牌照等，目前仍未正式成為合資格本地航空公司。

運房局曾回覆本報指，已邀請本地航空公司就使用有關航權提交申請，而分配航權準則會根據既定指引處理申請，同時考慮包括鼓勵良性競爭、是否對香港作為國際航空樞紐地位有利、香港航空業的整體發展等因素。

國泰航空今早開市報7.42元，暫微跌0.54%，報7.37元。

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