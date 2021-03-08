疫情加速電子支付及Fintech使用，李嘉誠有份投資的港產獨角獸WeLab亦伺機籌資，拓新業務及東南亞市場機遇。集團宣佈C-1輪融資初步完成，引入新投資者德國安聯旗下數碼投資部門Allianz X，領投約6億元（7500萬美元）資金。

WeLab旗下虛銀匯立銀行，亦與安聯投資組建戰略合作，研發的智能財富管理科技（Wealthtech）方案正在籌備中，待相關監管機構批准銀行所需牌照申請後，冀今年底至明年初推出服務，屆時透過AI輔助，可為年輕目標客群提供如消費分析、模擬儲蓄及投資等財務建議，涉足傳統銀行或私銀甚少覆蓋的潛在客群。

WeLab創辦人兼行政總裁龍沛智對本報表示，除了安聯領投的6億元外，連同其他現有投資者追投，初步募集金額超過6億元，但由於C-1輪融資仍然進行，集團正與其他投資者洽談中，料未來數月內正式完成後，屆時會一次過公佈融資詳情。被問及今輪融資總規模，會否超過上次2019年底的1.56億美元（逾12億元），他稱沒設特定融資目標，除了本港虛銀仍處投資期外，集團現有業務大部份已錄得盈利，故無集資壓力，「對我哋嚟講單係raise咗安聯（資金）其實好足夠使用。」

是次為WeLab歷來第5輪融資，自2013年創立至今，集團累計募集超過46億元（約6億美元）。三年前WeLab向港交所遞交上市申請失效後，上市計劃似再無下文，對此龍沛智回應，集團仍積極研究不同上市方案，亦會評估投資市場機遇及風險；對於在港、海外市場，抑或近期熱議的SPAC（美國特殊目的收購公司）方式上市，集團「均持開放態度」，但現階段未有具體時間表。至於WeLab最新估值，他僅稱金額較2019年底上輪融資完成後增加。

今輪融資所得，他說主要用於疫情下催生的新機遇，包括虛銀與Wealthtech、大灣區、及不少東南亞國家鼓勵當地傳統銀行與科技公司，跟境外夥伴合作提升數碼化發展等空間。集團旗下匯立銀行是唯一港產虛銀，市場形容虛銀業正處「燒錢」階段，他沒透露融資所得會投放多少入匯立，只謂虛銀仍屬投資期，「任何新業務都要投資係無辦法」，相信將來回報率亦會高，現時虛銀進度與集團預計約3至5年達收支平衡的目標脗合。

他亦透露，WeLab僱員總數現約900人，今年目標是加設約100個職位，增幅逾1成，增聘的人手料分佈於東南亞新業務及技術研發領域。

集團其他現有投資者，包括世銀成員國際金融公司（IFC）、馬來西亞國家主權基金、長和（001）旗下TOM集團（2383）、紅杉資本、建銀國際、ING及阿里巴巴創業者基金等。

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