港股昨日開市承接上周五美股升勢造好，但可惜威咗一個鐘唔夠，已跟隨美股期貨倒跌。拖冧恒指嘅主要係新經濟股如騰訊（700）、美團（3690）等，2月股價在天堂，3月已重回人間，科技指數今年升幅亦已全線蒸發，快來快去。

調整的原因主要係債息上升，令資金從新經濟股流走，熱錢同步湧入舊經濟股。有大行估計，今次美國10年期債息有機升至2厘，相信股市短線繼續小漲大回，每次反彈暫時都可視為逃生門，只能等待資金對債息變化敏感度降低，股市才能喘穩。

近日發現各個財經直播平台，觀看人數出現一定程度的的跌幅，究其原因，就係不少新手已遭今浪調整淹沒被抬離場，好彩嘅係輸少當贏，唔好彩嘅係本金冇咗一大截。老老實實，我都做過新手，十幾年前也試過輸到心灰意冷，但勝敗乃兵家常事，最緊要學費唔好白交。要在股票市場生存，最緊要學識兩件事︰第一，保本。正所謂有賭未為輸，但有本才可翻身，否則嚟緊恒指10萬點都唔關你事；第二，保住利潤。炒股票為贏錢，絕對唔係談戀愛，你愛隻股票都係因為幫你賺到錢，對嗎？要實踐上述兩件事，就係要懂得止賺止蝕，知易行難，共勉之。

唐牛

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