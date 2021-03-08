近日市況欠佳，引發多輪恐慌拋售，不少優質盈喜股亦遭錯殺，估值頗具吸引力，百富環球（327）就是其中之一。公司去年12月1日發盈喜，預期2020年度純利增長不少於40%，相當於至少8.75億元。

盈喜通告指，疫情令全球性的無現金化進一步加速，加上下半年電子支付終端行業局部復甦，帶動海外市場收入強勁增長。此外，安卓解決方案在全球進一步普及，其出貨量及收入佔比增加，帶動毛利率有所提升。

估值方面，以預期盈利下限8.75億元計，2020年每股盈利將達0.8元，百富環球近日由52周高位（9.23元）回落20.9%後，現價（7.3元）預測市盈率（PE）只有9.1倍，綜合盈利增速、行業增長潛力，以及公司於全球的龍頭地位等因素判斷，魏力認為現價甚為吸引。

招商證券報告預期，2021年百富環球收入、盈利預期分別增長13%及16%，意味預測PE僅7.7倍，如回升至10倍PE，可見9.5元。

此外，百富環球公佈盈喜後，今年1月19日亦曾回購80萬股，每股介乎7.88至8.4元，均較現價為高，更凸顯現價的吸引力。戰友不妨在本月底業績前吼位低吸。

魏力

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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