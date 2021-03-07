在低息環境下，港元或美元的銀行存款利息接近零，扣除通脹，現金為王的策略必輸。在加密貨幣的世界，情況卻大有不同，存款是有利息的，部份甚至可達雙位數。例如穩定幣（stable coin）存款，儘管價格沒有上落、沒有孖展炒賣的空間，利息也高達10多厘。使用加密貨幣收租，是一門利潤可觀的生意。

持量是未來挖礦機

比特幣使用算力證明的方法已過時，新的區塊鏈都採用持量證明。持量（staking）其實就是未來的挖礦機，先擁有加密貨幣，才可以參與驗證交易從而賺取認證費用，俗稱掘礦。以往要掘比特幣，只需持有礦機，可以完全不持有比特幣，本質上不鼓勵礦工長線持有。持量證明後，創造了一個良性循環，掘礦者傾向繼續持有加密貨幣，進而減少供應推升價格。這有點像香港的士牌，要經營生意必須買入牌照，而且限量供應，如果平台使用量提高，牌照價格自然飆升。

去中心化交易所（DeX）是另一個用持量收租的例子，只要把加密貨幣鎖定於流動性池（liquidity pool），就等於參與現實世界的造市商（market making），可以穩定地收取某個比例交易費用，在市旺時收入很可觀。另外，加密貨幣的持份者有投票權，可對某個特定議題做決策，例如是否增加總供應量，好比現實世界的股東特別大會。以上種種需求，創造出加密貨幣的借貸服務，有人會願意付出利息租用別人的加密貨幣，也有人囤積加密貨幣收租。整個發展方向，像虛擬版的大富翁遊戲，誰持有地皮誰就有權收租。當然，收回來的租金同樣也是加密貨幣，傳統投資者例如是巴菲特，可能認為這不是真正現金流。因此，如果相信加密貨幣就是未來的貨幣，現在就應及早買入地皮收租。