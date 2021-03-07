武漢肺炎重擊全球經濟，各國世紀救市措施歷史罕見。《蘋果》統計，過去一年多疫情期間，三大中央銀行擴表放水7.1萬億美元；無止境減收費、派糖財政政策規模更達13.8萬億美元，促使在經濟寒冬下，資本市場如股市及樓市「離地」屢創新高。

惟疫苗注射在各國快速推進，經濟谷底反彈在望，市場反而扭曲地擔心經濟越好，資金大潮將會退卻、政府逐漸「減糖」，熊市將越行越近。分析認為，若下半年經濟顯著復蘇，美聯儲最快明年開始討論退市安排，屆時不止科技股，有機會引發美股大調整。

《蘋果》統計去年三大央行資產負債表擴張規模，疫情下美聯儲、歐央行及日央行大幅擴表，全年合計擴張7.1萬億美元。其中，美聯儲資產負債表按年大幅擴張76%至7.4萬億美元，歐央行及日央行擴張幅度分別達49%及23%。

至於中國人民銀行的擴表幅度相對較小，截至2020年底，人行資產負債表總規模為6萬億美元，按年僅略為擴張5%，幅度遠小於歐美日央行。

2020年面對疫情衝擊，各大央行透過加大買債規模等量化寬鬆貨幣政策（QE），以支撐市場平穩運行。隨著各種QE工具推出，央行增加相應的基礎貨幣，向市場注入流動性，同時反映在其資產負債表上，使其急劇擴張。故此，過去一年央行的擴表規模，可以理解成向市場「放水」的金額。

若然計及其他財政刺激政策，根據國際貨幣基金組織（IMF）最新數據，全球央行就疫情採取的財政應對政策規模更高達13.8萬億美元。

IMF統計50多個國家，截至去年底，對收入和支出有直接影響的線上支持措施（Above the line measures，包括推遲繳稅等），全球規模達7.8萬億美元；而線下支持措施（Below the line measures，包括向公共部門貸款、注資和政府擔保等），全球規模達6萬億美元。

分析：美聯儲最快明年啟動縮表

央行大幅擴表向市場注入流動性，令股市等風險資產價格持續走高，而當寬鬆貨幣政策退出，將會刺破資產泡沫，對環球經濟帶來極大衝擊。

星展香港財資市場部董事總經理王良享指，央行縮表無可避免會令環球流動性減少、資產市場緊縮，「若然今年發生一定唔係好事，經濟剛復蘇，而疫情未消退，任何一家央行縮表對環球股市影響都好大」。雖然美聯儲今年縮表的機會較低，但若到明年環球經濟仍然可以維持穩健、疫情消退，而通脹水平適度，明年則有機會啟動縮表，或引發美股大調整。

事實上，美聯儲實施QE多年後，曾於2017年起開始縮表及加息，但隨著環球經濟變化，2019年已經要掉頭減息，有市場意見認為當時縮表過急。王良享指，相信美聯儲吸取上次經驗後，啟動縮表亦不如上次急進，即停買債及加息同步進行，反而有機會先停買債，待通脹重上才加息。

上商研究部主管林俊泓亦指，當時美聯儲縮表每月收水數百億美元，要完全退市需要2年多，甚至最終需要叫停，故相信即使最快今年底展開退市討論，待明年或後年縮表時亦不會太急進。不過，他提到目前美聯儲的通脹保值債券（TIPS）持倉佔兩成，而擴表前佔比僅一成。假若美聯儲未來將其持倉削半，10年期美國國債孳息率將會加息1厘，即最終突破2厘水平，足以刺破資產泡沫。

雖然央行收水將對資產市場帶來衝擊，但華僑永亨經濟師李若凡認為， 是次全球經濟衰退源於公共衛生問題而非金融問題，因此央行放水並非提振經濟的關鍵，財政刺激及疫苗才是關鍵。若經濟明顯復甦，包括失業率和通脹達到央行目標，央行收水有助防止經濟過熱。

不過，她亦認為，在疫情未完全受控前，經濟仍面臨不確定性，而且疫情對就業市場帶來的衝擊亦需要一段時間才能減退，所以近期各大央行維持鴿派立場，估計今年縮減買債規模的機會不大。若今年下半年經濟顯著復蘇，則不排除明年開始討論縮減QE的可能。

王良享：標指今年目標4,100點

通脹預期升溫下，市場憂慮央行提早收水，10年期美國國債息已升穿1.5厘，環球股市未待真正縮表已率先出現調整。

不過，王良享認為，美股今年內仍有空間上升，一來年來縮表機會極細，二來債息升只對高估值的科技股有較大影響，銀行、基建、資源等板塊反而受基金追捧。

隨著美聯儲推出1.9萬億美元的刺激方案，他相信上述板塊持續利好，部分舊經濟股甚至有機會超越疫情前水平，年底標指或見4,100點。而新經濟股亦不至於維持長期跌浪，例如雲業務需求持續，目前股價受挫是估值問題，市場最後會慢慢消化。

至於港股方面，他認為已有一段長時間不接受舊經濟股，市場側重科技股，故此換馬選擇不多，未如美股般可受惠舊經濟股帶動。受外圍影響下，雖然港股料可略為反彈，但市場此後將對高估值有戒心。

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