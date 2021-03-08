樓市購買力爆發，高價成交湧現。市場消息指，西灣河嘉亨灣本月「日日有成交」，首8天已錄得8宗成交，並誕下新樓王。位於3座極高層B室，實用面積1,129方呎，三房間隔，由於單位層數極高，享有開揚海景，因此屬樓王一類。業主原本叫價3,400萬元，剛減至3,180萬元沽出，呎價28,167元，樓價料創屋苑分層戶歷史新高。區內代理指，業主是一名醫生，透過公司持有物業，於2009年3月以1,708萬元入市，持貨12年賬面獲利1,472萬元，升值近九成。

資料顯示，該醫生鍾情投資磚頭，原由其持有的牛池灣峻弦3座一個單位，2009年以1,332.9萬元買入，2016年以1,500萬元賣出，賺167.1萬元離場。

太古城放盤4小時即沽

中原地產趙鴻運表示，鰂魚涌太古城碧藤閣中層E室，實用面積922方呎，三房間隔，望街景，昨天黃昏才以1,700萬元放盤，放盤約4小時，即晚便於零議價下沽出，呎價18,438元，可見市場吸納速度之快。原業主1983年4月以72.6萬元購入，一直作自住用途，大賺1,627.4萬元離場，物業38年間升值22.4萬元。太古城本月暫錄得14宗成交，平均呎價19,599元。

元朗2日36宗成交

中原地產王勤學表示，元朗區二手交投十分熾熱，剛過去的周末連錄36宗二手成交，本月首星期已累積錄得65宗成交，入市潮蔓延至二線屋苑，其中Park YOHO周末連錄5宗成交。

王勤學表示，Park YOHO 1B期Park YOHO Venezia 3A座高層D室，實用面積606方呎，三房間隔，叫價810萬元，減價23萬元，即獲用家以787萬元承接，呎價12,987元。原業主於2016年7月以630.29萬元一手買入單位，持貨4年多，賬面獲利156.71萬元或25%。另外，第2A期Park YOHO Genova 18座低層平台特色單位，實用面積460方呎，兩房間隔，平台147呎，微減2萬元，以678萬元沽出，呎價14,739元。

王勤學表示，翹翠峰5座頂層單位，實用面積667方呎，三房一廁間隔，附連天台，新近以903萬元沽出，呎價13,538元，屬屋苑純三房戶型新高價。原業主於2010年9月以369萬元買入單位，持貨逾10年，賬面獲利534萬元或1.4倍。

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