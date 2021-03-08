上周財政司司長陳茂波接受《彭博》電視訪問因失言，導致中港股市大跌，今早港交所（388）上市主管陳翊庭亦接受《彭博》電視訪問，她重提增加股票印花稅並未顯着減少交易。

她表示今年港股就算不會更忙，都會像去年一樣繁忙，因為市場持續對新經濟企業的發展前景擁有濃厚興趣，中概股回流上市的趨勢仍在繼續，更表示港交所正在研究俗稱借殼上市的SPAC特殊目的收購公司（ Special-Purpose Acquisition Company）上市方式的可行性，以提升本港競爭力，並指市場提出了很多意見，但她認為始終要對投資者保護為首要工作；同時她對恒指成份股目標增至100隻，並調整權重等改革措施表示歡迎。

有市場消息指，百度已通過港交所上市聆訊，最快本周招股，集資規模最多50億美元；而嗶哩嗶哩本周將尋求通過在香港上市聆訊，集資規模預計30億美元。微博、攜程、騰訊音樂、唯品會和歡聚集團等均有指正籌備回香港第二上市，預計今年將會有逾10間中概股回流。

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