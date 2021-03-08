根據理柏數據顯示，2月份本港整體強積金平均回報錄0.48%，其中醫療健康基金跑輸大市，單月跌3.42%，亞太區股票基金跌2.87%，部份債券基金亦跌大約1.5%。月內，歐洲股票基金表現最好，錄2.55%；韓國股票基金賺2.5%，其他股票基金則賺2.45%。

2月份表現最好的首三隻基金為萬全強制性公積金計劃下的環球證券基金、BCT（計劃）環球股票基金、萬全強制性公積金計劃下的亞太股票基金，分別賺5.81%、55.79%及4.43%。

東驥基金管理董事總經理及創辦人龐寶林指出，「今年賺錢較去年難，要步步為營，板塊輪動頻繁」，建議可先行將強積金累計權益部份轉至保守基金，靜候下一個低買時機，至於每月供款可持續買入股票基金。

他續指目前並非買債券基金時機，又指若要部署新經濟股，可揀選有盈利或較大型股份，主要是反壟斷的負面影響已經反映，兼估值經過今輪調整後已屆較合理及吸引水平，可吼位買入。至於今輪新經濟股、舊經濟股輪動幾時才完結？他認為，舊經濟股或有小幅上升，而新經濟股的恐慌拋售出現後，今輪交替才會完成。

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