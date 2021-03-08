上午9時25分

A股靠穩，上證綜指升23點或0.66%，報3,524點；深證成指升101點或0.7%，報14,513點；創業板指升17點或0.6%，報2,889點。

上午9時21分

港股高開264點，報29,362點；H指高開101點，報11,393點；科指高開102點，報8,736點；主板成交38億元。

油價走高，布油升穿70美元水平，現報70.62美元，紐約期油報67.30美元，兩者均創去年1月以後新高。

京東（9618）旗下京東科技傳出或放棄於上海科創板上市，《南華早報》引述消息指，因去年11月螞蟻上市被叫停後，業務環境產生變化，京東科技很可能撤回IPO，因為自最初提交上市申請，其名稱、業務和高級管理團隊都出現變化，故撤回上市計劃是合適做法。京東1月時宣布，將雲與AI業務與京東數科整合後，正式成立京東科技子集團，原京東數科CEO李婭雲將出任京東科技子集團CEO。京東1月將雲與AI業務與京東數科整合，成立京東科技子集團，CEO由原京東數科CEO李婭雲出任。

美國10年期債息升勢未止，港滙兩周內亦跌至一年低位，債息升不僅令股市大幅上落，亦牽動滙市及資金流向。東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤認為，自預算案計劃上調印花稅以來，南下北水亦漸見縮水，新股認購熱降溫，港滙稍為轉弱，「係反映有啲錢離開緊」，倘10年債息升至超過標普500的10年期回報，他預期會觸發股債資金「輪轉」，令市場波動性加大。惟他重申，目前本港並無資金外逃迹象，只是之前流入的資金部份掉頭，除非港滙跌穿聯滙中間位7.8才需擔心

金利豐證券研究部執行董事黃德几指即使上周五外圍美股做好，也只是個別股份回升，「百度都一度大跌，契媽股都冇力」。他認為港股仍然處於「牛二」的上落市調整階段，即使重上30000點，仍然要橫行一段時間。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒對後市較樂觀，他認為美國經濟數據理想，因債息抽升的憂慮已過，「大家覺得債息抽升會令通脹高，而經濟支撐唔到就變滯脹，現時經濟增長理想，所以冇問題」。他指隨外圍因素轉好，北水亦會重新從入港股，恒指短期能上30000點，繼續經濟復蘇下，更會迎來大牛市，新舊經濟同時炒上。

上午9時

油價走高，布油升穿70美元水平，現報70.84美元，紐約期油報67.53美元，兩者均創去年1月以後新高。黃金報1,706.1美元。港股黑期高水325點，報29,417。

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