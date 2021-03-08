全球掀起SPAC熱潮，上市公司金石投資（901，前稱鷹力投資）宣佈，擬發起成立「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，SPAC) ，或與已經上市SPAC合作，並與相關中介機構正洽談合作事宜，目前初步鎖定生物醫藥、健康醫療、新能源、科技金融及遊戲社區娛樂等領域。

金石投資為21章公司，即主業為炒賣上市或非上市公司，並無實際主營業務。金石主要投資石油行業的上市及非上市公司之股本證券、股本相關證券或債務相關工具。

集團董事會認為，SPAC可以豐富其投資及融資渠道，預期會有新的投資機遇。

金石投資目前市值僅5.95億元，收市價為0.275元，成交稀疏。

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