低利率環境下，撞正百年一遇的大疫症，全球經濟活動受影響，2020年對銀行業來講可以謂極盡艱難，渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟表示，去年大灣區收入有單位數增長非常難得，又指今年開局理想，1月份收入有雙位數增長，其中受惠內地經濟活動復蘇，貿易融資增長強勁，並透露集團未來會繼續投資大灣區，目標2025年收入增加2倍，相當於年複合增長20%。

銀行界期盼多時的「理財通」已有基本框架，具體細節則有待兩地監管落實，林遠棟估計，業界初期會先著手低風險理財產品，又指團隊已有充分準備，可隨時推出服務及產品。他分享兩地客戶的投資取向，稱國內客戶對本港固定收息產品、國內大型企業美元債券較感興趣；本港客戶則傾向投資內地新經濟公司、高增長行業及人民幣資產。

對於有同業以「重返亞洲」作最新定位，林遠棟笑指，渣打一直立足亞洲，直言有新競爭者進場，代表集團方向正確。截至去年9月，渣打於內地大灣區城市人手約1,400人，預期2023年大灣區員工總數將增至2,500人。他又透露現時青年就業計劃收到200份申請，料首批畢業生將於4至5月投入工作。

對於中銀保監主席郭樹清上周提到內地樓市泡沫較大，金融化泡沫化傾向較強，是金融體系最大灰犀牛，林遠棟認同，問題非今日才出現，而是「存在已久」，強調渣打定位小心，對客戶有充份了解及做足風險管理，笑言「黑熊」、「灰犀牛」並不罕見，有信心能應付自如。

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